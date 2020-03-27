ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Мосягина Виктора Николаевича 1952 года рождения...

ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Мосягина Виктора Николаевича 1952 года рождения, местонахождение которого неизвестно с июня 2007 года.Приметы: рост 190 см, среднего телосложения, лицо овальное, лоб высокий, волосы седые.Особые приметы: родинка на левой ключице, шрам от аппендицита, шрам на левой ноздре.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)467-37-59 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73