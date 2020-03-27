ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Мухина Михаила Егоровича 1967 года рождения...

ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Мухина Михаила Егоровича 1967 года рождения, местонахождение которого неизвестно с октября 2010 года.Приметы: на вид 45-50 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы прямые средней длинны темно-русые, нос прямой, глаза зеленые.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)467-37-59 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73