С 28 марта в Тюменской области вводится режим обязательной самоизоляции для всех лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Это делается с целью снижения скорости распространения коронавируса в регионе, заявил в эфире программы 60 минут губернатор Тюменской области Александр Моор.

С 28 марта в Тюменской области вводится режим обязательной самоизоляции для всех лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Это делается с целью снижения скорости распространения коронавируса в регионе, заявил в эфире программы "60 минут" губернатор Тюменской области Александр Моор.Он добавил, что по примеру Москвы в ближайшие часы к постановлению выйдет также дополнение о закрытии всех торговых и развлекательных объектов, кроме продуктовых магазинов, аптек и экстренной стоматологии.Однако самое сложное, по мнению губернатора, проследить за выполнением распоряжения, так как под него подпадает порядка 250 тысяч человек."Проследить за каждым объективно невозможно, так что рассчитываем на ответственность и дисциплинированность. При этом мы предусмотрели для себя возможность блокировать бесплатные транспортные карты при их срабатывании, чтобы люди меньше передвигались", — добавил Моор.Он подчеркнул, что наиболее эффективным способом борьбы с распространением коронавируса остается информированность."Главное — донести до людей уровень опасности, который может возникнуть при заражении. И донести до молодежи необходимость помочь пожилым людям пережить дни изоляции: обеспечить продуктами, звонить, поддерживать морально", — пояснил Александр Моор."Другого пути нет, если мы ходим снизить скорость распространения инфекции. Бороться с эпидемией полумерами — это все равно, что не бороться вовсе", — считает губернатор Тюмени.Он отметил, что на текущий момент в Тюменской области зафиксированы только два подтвержденных случая коронавируса. Несмотря на это, в регионе уже закончили переоборудование областной инфекционной больницы. 200 коек готовы работать в режиме инфекционного госпиталя. А потенциально есть возможность развернуть 750 коек. Также имеется 650 рабочих аппаратов искусственной вентиляции легких."Мы готовы к развитию событий, в том числе и по негативному варианту", — заключил Моор.В России за последние сутки новые случаи заболевания коронавирусом COVID-19 зарегистрированы в 18 регионах. Общее число заразившихся увеличилось на 182 и составило 840 человек. Из них 136 новых случаев заболевания приходятся на Москву.В мире общее число заболевших на 26 марта составляет почти 471,3 тысячи подтвержденных случаев. Прирост за сутки составил 48,5 тысячи случаев в 172 странах мира.