Стало известно, что у министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока диагностирован COVID-19. По данным , в данный момент политик работает в удаленном режиме. Примечательно, что ярко ..

Стало известно, что у министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока диагностирован COVID-19. По данным , в данный момент политик работает в удаленном режиме. Примечательно, что ярко выраженные симптомы коронавируса у него отсутствуют.