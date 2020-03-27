Стало известно, что у министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока диагностирован COVID-19. По данным , в данный момент политик работает в удаленном режиме. Примечательно, что ярко ..
<a href="https://33live.ru/novosti/27-03-2020-v-britanii-u-glavy-minzdrava-diagnostirovali-koronavirus.html" target="_blank">В Британии у главы Минздрава диагностировали коронавирус</a> - Стало известно, что у министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока диагностирован COVID-19. По данным , в данный момент политик работает в удаленном режиме. Примечательно, что ярко ..
[url=https://33live.ru/novosti/27-03-2020-v-britanii-u-glavy-minzdrava-diagnostirovali-koronavirus.html]В Британии у главы Минздрава диагностировали коронавирус[/url] - Стало известно, что у министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока диагностирован COVID-19. По данным , в данный момент политик работает в удаленном режиме. Примечательно, что ярко ..