Сотрудники полиции изъяли у жителя Вязниковского района 15 свертков с запрещенным веществом.

В начале марта текущего года в ходе оперативных мероприятий сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» на улице Дегтярева города Коврова было остановлено транспортное средство. В качестве пассажира в автомобиле находился 36-летний житель Вязниковского района. По полученной полицейскими информации мужчина мог быть причастен к незаконному сбыту наркотических средств на территории Ковровского района.В ходе личного досмотра оперативники обнаружили и изъяли у подозреваемого 15 свертков, обмотанных изолентой, с веществом растительного происхождения. Впоследствии экспертным заключением установлено, что в изъятых свертках находилось наркотические средство «марихуана» общей массой 16,6 грамма.В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. ст. 30 – ч.3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).