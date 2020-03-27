В Магнитогорске местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва в жилом многоквартирном доме. Вслед за ним последовал пожар, сообщает телеканал . Площадь пожара составила ..

В Магнитогорске местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва в жилом многоквартирном доме. Вслед за ним последовал пожар, сообщает телеканал "".Площадь пожара составила около ста квадратных метров. Огнем были охвачено несколько квартир. В результате инцидента погибли двое человек – женщина и подросток. Еще двое человек были госпитализированы: среди них есть ребенок, который находится в тяжелом состоянии.