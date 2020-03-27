Оперативно-профилактические мероприятия проходили на территории области в течение двух дней.

В целях стабилизации оперативной обстановки, розыска и задержания лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, розыска и установления местонахождения лиц, пропавших без вести, на территории Владимирской области 18 и 19 марта 2020 года проводился первый этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск».В ходе подготовки операции «Розыск» из подчиненных территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне УМВД России по Владимирской области были получены и проанализированы сведения о разыскиваемых лицах, в том числе находящихся в розыске за УФСИН, УФССП и Военной комендатуры Владимирской области.В результате проведенных оперативных мероприятий было задержано 40 подозреваемых в совершении преступлений, один из которых находился в розыске за правоохранительными органами Республики Беларусь. На территории Республики Азербайджан установлен подозреваемый, разыскиваемый с 2017 года ОМВД России по Александровскому району за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. На территории Республики Казахстан установлен подозреваемый, разыскиваемый с февраля 2020 года МО МВД России «Ковровский» за совершение грабежа. Из числа задержанных 8 лиц находились в розыске за дознанием, 16 – за следствием, 8 – за судом и 8 – за ФСИН.Кроме того, в ходе операции установлено местонахождение 21 лица, заявленных как без вести пропавшие, идентифицирована личность трех неопознанных трупов.