В Петербурге водители, попавшие а аварию, устроили драку. ЧП произошло на перекрестке Народной улицы и Дальневосточного проспекта. По данным , дошло до того, что проезжавшим мимо ..

В Петербурге водители, попавшие а аварию, устроили драку. ЧП произошло на перекрестке Народной улицы и Дальневосточного проспекта.По данным , дошло до того, что проезжавшим мимо автомобилистам пришлось разнимать повздоривших мужчин. На данный момент нет информации о том, есть ли пострадавшие и кто стал виновником ДТП, пишет .