27.03.2020

2020-03-27 13:15:03

В Судогодском районе отобрали почти 100 га земель сельхозназначения

Во Владимирской области решением суда изъяли в пользу государства три земельных участка сельхозназначения общей площадью почти 100 га. По информации регионального управления Россельхознадзора, собственник не использовал участки более 3-х лет с момента выявления.

Проверочные мероприятия в отношении собственника земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью более 99га, расположенных на территории Судогодского района проводились Управлением Россельхознадзора с 2015 года.

Собственник неоднократно привлекался судом к административной за невыполнение предписаний об устранении нарушений земельного законодательства РФ. Земельные участки не приведены в состояние, пригодное для сельхозпроизводства: не очищены от сорной и древесно-кустарниковой растительности и не введены в сельхозоборот.

Судогодский районный суд принял решение об изъятии у гражданина трех земельных участков сельскохозяйственного назначения, общей площадью 99,33 га, путем продажи их с публичных торгов.

