27.03.2020

2020-03-27 07:25:03

Владимирцам предлагают ежедневно вести дневник своего здоровья

На Едином портале госуслуг открыт электронный сервис по коронавирусу. Теперь владимирцы могут определить свою принадлежность к группам риска, а также вести дневник наблюдений за состоянием здоровья.

На портале предлагается заполнить опросник. В нём указываются температура тела, пульс, жалобы и симптомы. По результатам ответов система выдаст рекомендации. Например, нужно ли вызвать скорую или можно ограничиться самоизоляцией. Гражданам рекомендуется указывать номер своего полиса ОМС в учётной записи на портале. Это должно помочь региональным властям обеспечить мониторинг за состоянием здоровья пациента и в случае необходимости обеспечить оказание ему медицинской помощи.