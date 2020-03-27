27.03.2020

2020-03-27 18:00:03

Владимирским школьникам могут продлить учебный год из-за карантина

Что нужно сделать, чтобы дети, которых на время карантина перевели на дистанционное обучение, не натворили бед. Этим вопросом сегодня озаботилась областная комиссия по делам несовершеннолетних. Ситуация непростая.

В свободное от школы время кто-то громит магазины, как в Гусь-Хрустальном. Там подростки в течение месяца несколько раз крушили торговый центр. Кто-то от нечего делать поджигает нежилые здания, как во Владимире. Накануне в заброшенном здании бывшей спортшколы на Студёной произошел пожар. Участились и случаи пала травы в деревнях и садовых товариществах. По словам спасателей, зачастую это тоже дело рук детей. О результаты заседания областной комиссия по делам несовершеннолетних мы расскажем в наших следующих выпусках.

А что думают сами школьники по поводу неожиданных каникул? И чем они будут заниматься в этот период? Предлагаем вам познакомиться с комментариями подростков, которые поделились планами на эти дни. Видеообзор представила одна из молодёжных телестудий Владимира.

- Родители, прежде всего, должны контролировать, где ребенок находится. Так в подростковом возрасте все переносят этот вирус. Поэтому могут также заболеть и родственники, которые постарше и родители. Так что надо оберегать своих детей и следить за ними.

- Пока идет карантин, родители могут большое время уделить нам и поразговаривать с нами детям о чем-то! Но престарелым бабушкам и дедушкам, мне кажется, лучше не выходить.

- Сидеть в интернете, гулять с друзьями, что еще можно.

- Гулять, гулять с девушкой.

- В первую очередь готовится к экзаменам. По сути, год остался. А экзамены с каждым годом все сложнее и сложнее. Также можно периодически выходить. Ну, мне повезло - рядом с лесом живу, не заражусь.

- Сначала делать уроки, которые будут задавать, а потом либо сидеть дома, чем-то помогать родителям по дому, либо все-таки уезжать к друзьям.

Учебный год в российских школах может быть продлен в случае неблагополучного развития сценария с распространением коронавируса. Как полагает глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, судить об этом можно будет не ранее, чем через три-четыре недели.

"Если достаточно долго придется школьникам находиться на дистанционном обучении, возможно, и будет принято решение о продлении учебного года. Все равно есть момент, когда необходимо личное общение. Не все возможно охватить дистанционным обучением", - сказала Гумерова ТАСС.