На помощь Фрунзенской администрации пришли сотрудники ЦУГДа

Во Владимире продолжаются работы по расчистке местности для Рпенского проезда от незаконно установленных гаражей, а также уборке мусора, оставшегося после их демонтажа. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.За 2019 год в створе будущей дороги, которая должна стать дублёром улиц Большой Нижегородской и Добросельской, усилиями администрации Фрунзенского района убрали около 500 гаражей.По словам сотрудников органов местного самоуправления, после демонтажа гаражей на их месте остаётся много мусора. Его убирают совместно с работниками ЦУГДа.