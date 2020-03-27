27.03.2020

2020-03-27 19:00:04

Во Владимирской области будут работать только аптеки и продовольственные магазины

Во Владимирской области введены дополнительные меры для реализации Указа «О введении режима повышенной готовности».

По сообщению "белого дома", с 28 марта по 5 апреля временно приостанавливается работа:

– объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов и объектов розничной торговли, занятых реализацией продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости;

– рынков, ярмарок непродовольственных товаров, за исключением реализации непродовольственных товаров первой необходимости;

– салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.

На те же сроки приостанавливается оказание стоматологических услуг, за исключением экстренной и неотложной форм медицинской помощи.

До 1 мая 2020 года будет приостановлено назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Исключение составят внеплановые проверки, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также проверки, результатом которых является выдача документов, имеющих разрешительный характер.