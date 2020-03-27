Приходит муж с работы , а жена ему поесть уже приготовила все дела
Сидит он есть, а жена напротив сидит и таким влюблённым взглядом смотрит на него и говорит:
какойже ты мудак! У тебя такие мудацкие уши, у тя мудацкие глаза и ты просто такое мудило....вон смотри даже твой сын знает что ты мудак ....сынок кто твой папа?
Сынок:-МУДАК!!!
Жена продолжает:и внуки твои будут знать что ты мудак ( конечно если у такого мудака как ты могут быть внуки)
И на конкурсе мудаков ты займёш ВТОРОЕ МЕСТО!!!
Муж очнулся : А почему второе то???
Жена: ДА ПОТОМУ ЧТО ТЫ МУДАК!!!!!!
еще анекдот!