27.03.2020

2020-03-27 13:50:04

Во Владимирской области детей кормили продуктами без документов

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора провели плановую проверку в отношении частного детского в городе Александров Владимирской области.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения. На склад дошкольного учреждения за предыдущие два месяца для хранения и приготовления пищи поступила продукция животного происхождения: мясо птицы, рыба, яйца, молочная продукция общим весом свыше 1 тонны, без сопровождения всей необходимой товаросопроводительной документации.

Таким образом, несоблюдение требований законодательства влечет угрозу причинения вреда жизни и здоровью, вследствие употребления продуктов, не имеющих подтверждения о качестве и безопасности, а также возможно и фальсификации продукта.

По результатам проверки, частное дошкольное образовательное учреждение оштрафовано на 60 тыс. рублей. В отношении поставщика продукции также возбуждено административное дело.