С 20 марта в регионе осмотрели 4501 человека

По состоянию на утро 27 марта во Владимирской области по-прежнему не выявлено случаев заражения коронавирусом, сообщает департамент здравоохранения администрации Владимирской области. С 20 марта в регионе осмотрели 4501 человека.На территории Владимирской области функционируют 54 медицинских организации, готовые принять больных при необходимости. 37 из них готовы отправлять на дом бригады врачей в специальных костюмах.Владимирская область остаётся в числе 29 регионов страны, в которых до сих пор не выявлено случаев заражения вирусной инфекцией. Окружающие нас регионы, такие как Ивановская, Московская, Нижегородская и Ярославская область уже имеют от десяти заболевших.