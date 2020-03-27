27.03.2020

2020-03-27 17:30:03

Во Владимирской области закроют кафе и рестораны из-за коронавируса

Для недопущения распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции губернатор внёс изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности».

Согласно документу, с 28 марта временно приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания вне зависимости от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, а также доставки заказов. Это ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные объекты общественного питания в организациях, обслуживание исключительно их работников.

До снятия режима повышенной готовности на территории региона запрещено:

– проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, спортивных и других массовых мероприятий;

– пропуск посетителей в здания учреждений культуры, фитнес-центров, плавательных бассейнов, организаций досуга граждан (в том числе ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров);

– нахождение детей до 18 лет на территориях и в помещениях торговых центров, торгово-развлекательных комплексов без сопровождения родителей (законных представителей).

Кроме того, лицам, прибывшим из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, а также гражданам, проживающим с ними, рекомендуется обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней.

Руководителям вузов и профессиональных образовательных организаций Владимирской области поставлена задача наладить учебный процесс со студентами с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Предприниматели, деятельность которых связана с торговлей, должны постоянно обрабатывать помещения дезинфицирующим раствором, разместить на входе антисептические средства для покупателей, организовать работу по минимизации очередей и скоплений людей.

Руководителям аптечных организаций требуется обеспечить наличие неснижаемого запаса противовирусных, антибактериальных препаратов, средств индивидуальной защиты.

Работодателям рекомендуется перевести персонал на дистанционную форму работы при наличии такой возможности и с учётом необходимости обеспечения бесперебойного функционирования организации.

Управлению Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области рекомендовано обеспечить контроль за установлением цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты в аптеках, а также на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.