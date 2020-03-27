Из Питера в Москву рано утром приезжает ""Камаз"". Водитель всю ночь гнал без остановок, и начинает за рулем клевать носом. Внезапно очнувшись, он видит красный сигнал светофора, резко жмет на тормоза, и сзади в ""Камаз"" врезается ""Мерседес"". Из кабины ""КамАЗа"" выбирается хмурый водитель в ватнике, пинает колеса и подходит к разбитому ""Мерседесу"".
- Ну что, командир, - мрачно говорит водитель сидящему в ""Мерседесе"" новому русскому, - давай разбираться, а то я, понимаешь, перед рейсом ведро новое подвесил...
еще анекдот!