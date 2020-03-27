Подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты Западного и Центрального военных округов проводят учениях на 7 полигонах и 5 аэродромах. Цель – проверить готовность армии противостоять распространению инфекционного заболевания.

Подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты Западного и Центрального военных округов проводят учениях на 7 полигонах и 5 аэродромах. Цель – проверить готовность армии противостоять распространению инфекционного заболевания.Всего в маневрах участвуют 2,5 тысячи бойцов РХБЗ и 500 специальных машин, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.В частности, на полигоне "Погоново", что в Воронежской области, военные химики организовали место для очистки техники и людей. Аналогичный район создан и на полигоне "Кирилловский", который находится в Ленинградской области.Подразделения РХБ защиты в Саратове тренировались грузить свою технику в военно-транспортные Ил-76. Всего в учениях использовали 10 самолетов.С 25 марта в российской армии началась двухдневная проверка готовности к борьбе с COVID-19. Соответствующее решение принял Верховный главнокомандующий РФ.