Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что Народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко находится в стабильном состоянии. Кроме того, он больше не нуждается в ..

Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что Народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко находится в стабильном состоянии. Кроме того, он больше не нуждается в дополнительном кислороде, сообщает "".Лещенко находится под наблюдением врачей уже несколько дней. По данным СМИ, 78-летнего артиста и его супругу госпитализировали во вторник. Вскоре певца пришлось перевести в реанимационное отделение, поскольку он начал задыхаться.