Коронавирусом посредством контактов внутри страны заразилась лишь пятая часть инфицированных россиян, 80% – завозные случаи, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Показатели хорошие, но расслабляться не стоит, сказал в комментарии для Дни.ру эксперт Сергей Кодюшев.

Коронавирусом посредством контактов внутри страны заразилась лишь пятая часть инфицированных россиян, 80% – завозные случаи, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Показатели хорошие, но расслабляться не стоит, сказал в комментарии для "Дни.ру" эксперт Сергей Кодюшев.Пятая часть зараженных коронавирусом в нашей стране невыезжали за рубеж, отметила Попова. 80% случаев COVID-19 – завозные, людиподхватили инфекцию во время поездки за границу."20% – люди из их контактного круга приехавших из-заграницы. На самом деле это очень невысокая контактная группа. Если эти цифрысоответствуют действительности, то это хорошие показатели", – сказал вкомментарии для "Дни.ру" председатель исполкома региональногоотделения движения "СИЛЬНАЯ РОССИЯ" в Астраханской области СергейКодюшев.Но расслабляться не стоит – видимо, это только первые цифры,отметил эксперт. "Я считаю, что на данном этапе предприняты вполнеадекватные меры по предотвращению распространения вируса, но в перспективе ихбудет необходимо усиливать", – сказал Кодюшев.Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в России 27марта достигло 1036 человек, в основном в Москве и области. В столице с 28марта по 5 апреля закрыты места массового скопления людей – кафе, бары,рестораны, торговые центры, парки.Добрался смертоносный даже до администрациипрезидента. О первом подтвержденном случае журналистам сообщил пресс-секретарьглавы государства Дмитрий Песков. Предпринимаются необходимыесанитарно-эпидемиологические нормы, заверил он.26 Мар 2020 в 8:06 PDT