79-летний местный житель выразил слова благодарности в адрес сотрудников полиции, задержавших злоумышленника, напавшего на него...

В УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве поступило письмо от 79-летнего местного жителя, который выразил слова благодарности в адрес сотрудников полиции ОМВД России по району Выхино-Жулебино, задержавших злоумышленника, напавшего на него.Установлено, что инцидент произошел в вечернее время 10 марта на Рязанском проспекте. По словам заявителя, он возвращался домой, когда обратил внимание на подозрительного гражданина, пытавшегося открыть припаркованный автомобиль. Пенсионер сделал незнакомцу замечание, на что тот отреагировал с агрессией. Далее пожилой мужчина направился в сторону дома. Когда он вошел в подъезд, его неожиданно настиг тот самый незнакомец. Злоумышленник с силой выдернул из рук пострадавшего сумку, после чего последний упал и ударился головой. Оказавшийся поблизости очевидец инцидента незамедлительно вызвал полицию и скорую помощь.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 41-летний ранее неоднократно судимый приезжий. Похищенная сумка с продуктами питания и лекарствами была обнаружена на соседней улице и сразу же возвращена владельцу.Отделом дознания территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 708-18-18