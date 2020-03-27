27.03.2020

2020-03-27 18:30:03

Жители деревни Ручей жалуются на условия проживания в разрушающемся доме

40 лет без капитального ремонта. Жители многоквартирных домов в деревне Ручей жалуются на разрушение стен, сырость и забитые дымоходы. Управляющая компания по их словам бездействует.

Требовать ремонта уже нет сил. Жители многоквартирного дома №3 в деревне Ручей Ковровского района опасаются за свои здоровье и жизни. Влажность в квартирах спадает только к середине весны, говорит Надежда Завьялова.

Надежда Завьялова, жительница дома: «Под нами квартира, там осенью, когда дожди, даже из-под линолеума вода выступает. А вот в этой квартире, здесь вот ребятишки маленькие, ремонтище такой сделали, у них все отвалилось. Одна плесень, чернота, дети постоянно болеют».

Вот трещина в стене. Она появилась два года назад на втором этаже, внимание управляющей компании привлечь не удалось. Разлом стал увеличиваться. Жители боятся, что разрушаются несущие стены, еще немного - и по кирпичикам развалится фундамент. По их словам за сорок лет здесь ни разу не делали капитальный ремонт. На ситуацию обратил внимание "Общественный контроль-33"

Руслан Сагадеев, координатор «Общественного контроля 33»: «Они нарушают тем самым постановление правительства 491 пункт 2, в котором говорится, что управляющая организация должна отвечать не только за общедомовое имущество, но и за все имущество в доме, потому что на них лежит полное управление в этом доме».

Управляющая компания, которая обслуживает дом, вышла на диалог. Представитель "Комсервис +" Лидия Конысова сказала, что все работы по благоустройству идут в порядке очереди. Но возмущаются не только жители деревни Ручей, письменное заявление передали из поселка Красный Октябрь. Лидия Конысова пообещала: все заявки будут поданы сегодня, их рассмотрят в понедельник, если компания не уйдет на карантин.

Лидия Конысова, заместитель директора компании «Комсервис +»: «Будет эксперт приглашен немедленно, немедленно. Не прямо сейчас, потому что это не по звонку делается, эксперты приходят по заявке, будет заявка, придет эксперт, установит маячок, сделает заключение по стене и о работах, которые необходимо сделать».

Когда будет организована комиссия и начнутся ли ремонтные работы - неизвестно. Сейчас в адрес УК поступит лишь очередная заявка.

Ольга Павловская, Илья Хлудов.

«Вести-Владимир»