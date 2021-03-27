Почему же такое беспрецедентное событие стало возможным во Владимире?

Мы каждую субботу стараемся найти для вас интересный исторический факт. И сегодня вернемся в начало 17 века во времена Смуты. По этому событию владимирскими краеведами даже создан экскурсионный маршрут. И начнется он отсюда - от здания ГТРК “Владимир», где проходит наш эфир.27 марта 1609 года. Времена Великой русской смуты. И здесь на самом красивом месте Владимира - смотровой площадке у Дмитриевского собора 412 лет назад свершится публичная казнь владимирского воеводы Вельяминова.Почему же такое беспрецедентное событие стало возможным во Владимире? В допетровские времена воевода - высшее должностное лицо - глава города. Согласно "Истории России с древнейших времён" Сергея Соловьёва Михаил Вельяминов по прозвищу Тумак был представителем старомосковского боярского рода, одного корня с Годуновым. Но после смерти царя Бориса в 1605 году власть перейдет к его врагу - князю Василию Шуйскому. Неудивительно, что Вельяминов не встанет на сторону Шуйского. Воеводой Владимира его назначит Лжедмитрий II, которому тот присягнет на верность. Так Владимиро-Суздальская земля окажется в подчинении самозванца.Андрей Тихонов, завкафедрой истории, археологии, краеведения ГИ ВлГУ: «Остановился в лагере под Тушиным, контролируя всю территорию. Ему все присягнули, люди считали, что он настоящий царевич Дмитрий».Сейчас трудно представить, что в Смутные времена уже за сто километров от Москвы простые люди и не знали, как выглядит настоящий государь. Властью для них был воевода. Но когда нижегородское войско Алябьева, верное Шуйскому, после освобождения Мурома подойдет к Владимиру, владимирцы отворят ему ворота. Что воевода Вельяминов присягал самозванцу, он признается на исповеди, - рассказывает Андрей Тихонов. Самозванство во власти - единственное преступление на Руси, которое каралось смертной казнью. Горожане - а тогда население города было около 600 человек - всем миром отправятся в дом воеводы. Он находился на месте бывшего губернаторского дома, ныне здания ГТРК "Владимир". Врага Русского государства забьют до смерти камнями, а тело сбросят с обрыва в Клязьму.Андрей Тихонов, завкафедрой истории, археологии, краеведения ГИ ВлГУ: «Дело в том, что во многом есть языческие моменты. Считалось, что вода уносит всё плохое, грязь в царство Хорона, в ад».Вот так владимирцы, у которых еще не было демократических процедур отстранения от власти, проявят свою гражданскую ответственность. И этот факт останется в истории.Андрей Тихонов, завкафедрой истории, археологии, краеведения ГИ ВлГУ: «Во Владимире подобного этому ничего не было - ни до, ни после, ели не считать убийства Андрея Боголюбского».Оплотом власти тушинского вора еще будут оставаться Юрьев-Польский и Суздаль. Но наши земляки сыграют заметную роль и на следующем этапе смутного времени, конец которому положит народное ополчение суздальского князя Дмитрия Пожарского.Татьяна Воронцова. Александр Чунаев, Семён Карпов.«Вести-Владимир»