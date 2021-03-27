Оформляя заявку на получение/замену заграничного паспорта или паспорта гражданина РФ посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, можно получить скидку на госпошлину...

Отделение по вопросам миграции УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что оплатить пошлину за государственные и муниципальные услуги можно со скидкой 30% при использовании сайта www.gosuslugi.ru.Оформляя заявку на получение/замену заграничного паспорта или паспорта гражданина РФ посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, можно получить скидку на госпошлину.Для того, чтобы оплатить услугу по минимальной стоимости, вам необходимо:Подать заявление на предоставление услуги на сайте: www.gosuslugi.ru.Подождать, пока в Личном кабинете будет выставлен счет на оплату госпошлины.Перейти к оплате, выбрав один из следующих безналичных вариантов расчета:посредством банковской карты (MasterСard, Visa, Мир);посредством электронного кошелька (Webmoney);посредством мобильного телефона (федеральные операторы).После выполнения указанных выше действий вам будет предоставлена скидка на госпошлину, соответствующую выбранной государственной услуге.С более подробной информацией вы можете ознакомиться в территориальных Отделах полиции по месту жительства, на официальном сайте УВД по ЦАО: цао.мск.мвд.рф или на официальном портале: www.gosuslugi.ru.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60