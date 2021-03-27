Оформляя заявку на получение/замену заграничного паспорта или паспорта гражданина РФ посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, можно получить скидку на госпошлину...
Отделение по вопросам миграции УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что оплатить пошлину за государственные и муниципальные услуги можно со скидкой 30% при использовании сайта www.gosuslugi.ru.
Оформляя заявку на получение/замену заграничного паспорта или паспорта гражданина РФ посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, можно получить скидку на госпошлину.
Для того, чтобы оплатить услугу по минимальной стоимости, вам необходимо:
Подать заявление на предоставление услуги на сайте: www.gosuslugi.ru.
Подождать, пока в Личном кабинете будет выставлен счет на оплату госпошлины.
Перейти к оплате, выбрав один из следующих безналичных вариантов расчета:
посредством банковской карты (MasterСard, Visa, Мир);
посредством электронного кошелька (Webmoney);
посредством мобильного телефона (федеральные операторы).
После выполнения указанных выше действий вам будет предоставлена скидка на госпошлину, соответствующую выбранной государственной услуге.
С более подробной информацией вы можете ознакомиться в территориальных Отделах полиции по месту жительства, на официальном сайте УВД по ЦАО: цао.мск.мвд.рф или на официальном портале: www.gosuslugi.ru.
Пресс-служба УВД по ЦАО
(495) 600-11-60