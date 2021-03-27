Стали известны подробности личной жизни юмориста. Выяснилось, что супруг Примадонны работает на покладая рук ради того, чтобы сохранить имение в деревне Грязь в идеальном состоянии. Только за одни коммунальные услуги Максим Галкин отдает 50 тысяч рублей.

Стали известны подробности личной жизни юмориста. Выяснилось, что супруг Примадонны работает на покладая рук ради того, чтобы сохранить имение в деревне Грязь в идеальном состоянии. Только за одни коммунальные услуги Максим Галкин отдает 50 тысяч рублей.О баснословных затратах шоумена заговорил звездный риелтор. Мужчина напомнил, что светская чета не живет в элитном поселке. Именно поэтому артист освобожден от постоянных сборов и платежей богатых соседей.Однако Максиму Галкину хватает и собственных затрат. К слову, семьянин все равно вынужден оплачивать вывоз мусора и другие работы, осуществляющиеся на территории деревни Грязь."На уборку, вывоз мусора и охрану он все равно тратит деньги, думаю, около 20 тысяч рублей в месяц.Плюс свет, газ, вода — более 50 тысяч рублей в месяц", – заверил риелтор.По словам эксперта, основные затраты Галкина все же связаны с благоустройством замка. Главный повар и управляющая дома в одном лице обходится юмористу примерно в 120 тысяч рублей в месяц.Не стоит забывать о всевозможных кружках звездных наследников. Лиза и Гарри занимаются с личным тренером по плаванию, с логопедом и преподавателями иностранных языков. Напомним, что в доме Аллы Борисовны постоянно находится гувернер-француз, которому тоже необходимо выплачивать пособие. В одном из интервью Примадонна лично заявляла, что няня наследников постоянно проживает в замке. Согласно некоторым данным, девушка ежемесячно получается 150 тысяч рублей.