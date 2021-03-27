Жительница Владимира обратилась в суд с иском к МКУ «Благоустройство» о возмещении материального ущерба. Женщина пояснила, что ее автомобиль “Форд Фокус” был поврежден в результате

Жительница Владимира обратилась в суд с иском к МКУ «Благоустройство» о возмещении материального ущерба. Женщина пояснила, что ее автомобиль “Форд Фокус” был поврежден в результате падения ветки дерева. Это произошло на проезжей части в районе дома №7 на улице 2-ая Никольская. Представитель МКУ “Благоустройство” с иском не согласилась, ссылаясь на то, что земля, на которой