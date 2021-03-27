Москва вошла в список лучших столиц мира по качеству воздуха в рейтинге IQAir. Российская столица обошла Париж, Рим и Гонконг.

Москва вошла в список лучших столиц мира по качеству воздуха в рейтинге IQAir. Российская столица обошла Париж, Рим и Гонконг.Онлайн-платформа IQAir формирует рейтинг столиц по уровню загрязнения атмосферы на основании показателей содержания в воздухе мелких твердых частиц (PM2.5), которые собираются наземными станциями мониторинга. В отчет за 2020 год вошли данные из 92 городов.Самые высокие концентрации PM2.5 были зафиксированы в городах Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Южной Азии. Лидерами антирейтинга стали Дели, Дакка и Улан-Батор.При этом целевые показатели Всемирной организации здравоохранения по концентрации PM2.5 в воздухе превысили также порядка половины городов Европы. Как правило восточноевропейские города оказывались более загрязненными, нежели мегаполисы на западе и севере.Тем временем в Москве содержание взвешенных частиц было в 1,5–2,6 раза ниже, чем в Софии, Белграде, Приштине, Киеве, Афинах, Варшаве. Концентрация PM2.5 в российской столице было также на 22% ниже, чем в Риме, на 11% ниже, чем в Париже.PM2.5 – это находящиеся в воздухе частицы размером от 0,001 до 2,5 микрометра. Для сравнения – толщина человеческого волоса составляет от 40 до 120 микрометров. Главными источниками PM2.5 считают выбросы автотранспорта (преимущественно дизельного).В формировании концентрации твердых частиц принимают участие также пыль, частицы, возникающие в результате эксплуатации дорожного полотна, шин и деталей транспорта, производства электроэнергии с использованием угля и мазута, работы отдельных отраслей промышленности, природных пожаров. По оценкам специалистов, порядка 30% взвешенных частиц в воздухе переносится из-за границ Москвы.Стандарт ВОЗ предполагает, что для человека наименьший риск для человека имеет среднегодовое воздействие PM2.5 ниже 10 микрограммов на кубический метр. При вдохе частицы проникают в легкие и сердечно-сосудистую систему, что приводит к ухудшению здоровья.Улучшения качества воздуха в Москве получилось добиться благодаря принимаемым властями город мерам. В них вошли такие шаги, как создание транспортного каркаса города, развитие общественного транспорта, экологизацию автопарка, модернизацию топливно-энергетического сектора, реконструкцию промышленных предприятий, модернизацию очистных сооружений, работы по озеленению и улучшение санитарного состояния города.