Уже летом начнется строительство вантового моста через Оку. Он будет расположен рядом с существующим.

Уже летом начнется строительство вантового моста через Оку. Он будет расположен рядом с существующим, об этом рассказал заместитель руководителя дирекции М-12 по проектированию Виталий Гуглев на встрече с жителями Муромского района.— Мост будет находиться на расстоянии 500 метров в створе от существующего моста. Нами произведены все необходимые расчеты по оценке их взаимного влияния, по движению речного транспорта. Протяженность нового моста составит полтора километра. Судоходный пролет составит 254 метра. Мост спроектирован вантовый, двухпилонный. Чтобы разгрузить визуальный образ, пилоны на новом объекте будут прямые, он будет выглядеть легче.Также Виталий Гуглев пояснил, что действующий мост не позволяет пропустить трафик автотранспорта, который в последующем пойдет из Европы в Китай и обратно. Всего, сообщает , на протяжении трассы М-12 будут построены одиннадцать мостов.Фото:Муром24.рф