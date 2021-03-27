Почётные звания присвоили специалистам региона по итогам прошлого года
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин присвоил звания «Мастер Земли Владимирской» за 2020 год. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.
Почётного звания удостоены:
− лесовод Андреевского филиала ГАУ ВО «Владимирский лесхоз», победитель областного конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший работник на лесохозяйственных работах» - Быков Владимир Владимирович;
− завотделением Владимирского комплексного центра социального обслуживания населения, победитель Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» в номинации «Лучший специалист по социальной работе организации социального обслуживания» - Гиацинтова Наталья Витальевна;
− слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования ООО «Трубочист», победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Электросварщик» - Глазков Павел Анатольевич;
− участковый лесничий – государственный лесной инспектор ГКУ ВО «Юрьев-Польское лесничество», победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший государственный лесной инспектор» - Голубев Андрей Александрович;
− электросварщик ручной сварки ООО «Новый мир плюс», победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Сварщик» - Груздев Евгений Михайлович;
− токарь-расточник Муромского завода радиоизмерительных приборов, победитель конкурса профмастерства в области разработки и производства радиолокационной техники в номинации «Лучший токарь-расточник» - Егоров Александр Владимирович;
− мастер обособленного подразделения Район электрических сетей ООО «ЭнергоАктив», победитель регионального конкурса профмастерства в номинации «Электромонтёр» - Заматевский Владислав Александрович;
− наладчик станков и манипуляторов с программным управлением Владимирского производственного объединения «Точмаш», призёр V Отраслевого чемпионата профмастерства Госкорпорации «Росатом» в номинации «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» Захаров Роман Алексеевич;
− электрогазосварщик ООО «Строитель-С», победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Газосварщик» - Каршов Александр Николаевич;
− уборщик территории ООО «Благоустройство» , победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Дворник» - Круглова Татьяна Викторовна;
− оператор котельной цеха котельных Владимирских тепловых сетей филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс», победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Оператор котельной» - Ратникова Юлия Васильевна;
− наладчик станков и манипуляторов с программным управлением Владимирского производственного объединения «Точмаш», призёру V Отраслевого чемпионата профмастерства Госкорпорации «Росатом» в номинации «Токарные работы на станках с ЧПУ» - Сухов Евгений Юрьевич;
− слесарь механосборочных работ Муромского завода радиоизмерительных приборов, победитель смотра-конкурса профмастерства в сфере разработки и производства радиолокационной техники в номинации «Лучший слесарь механосборочных работ» - Увакин Роман Александрович.
Отметим, что звание «Мастер Земли Владимирской» учреждено в 2004 году.