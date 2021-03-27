Почётные звания присвоили специалистам региона по итогам прошлого года

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин присвоил звания «Мастер Земли Владимирской» за 2020 год. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.Почётного звания удостоены:− лесовод Андреевского филиала ГАУ ВО «Владимирский лесхоз», победитель областного конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший работник на лесохозяйственных работах» - Быков Владимир Владимирович;− завотделением Владимирского комплексного центра социального обслуживания населения, победитель Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» в номинации «Лучший специалист по социальной работе организации социального обслуживания» - Гиацинтова Наталья Витальевна;− слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования ООО «Трубочист», победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Электросварщик» - Глазков Павел Анатольевич;− участковый лесничий – государственный лесной инспектор ГКУ ВО «Юрьев-Польское лесничество», победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший государственный лесной инспектор» - Голубев Андрей Александрович;− электросварщик ручной сварки ООО «Новый мир плюс», победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Сварщик» - Груздев Евгений Михайлович;− токарь-расточник Муромского завода радиоизмерительных приборов, победитель конкурса профмастерства в области разработки и производства радиолокационной техники в номинации «Лучший токарь-расточник» - Егоров Александр Владимирович;− мастер обособленного подразделения Район электрических сетей ООО «ЭнергоАктив», победитель регионального конкурса профмастерства в номинации «Электромонтёр» - Заматевский Владислав Александрович;− наладчик станков и манипуляторов с программным управлением Владимирского производственного объединения «Точмаш», призёр V Отраслевого чемпионата профмастерства Госкорпорации «Росатом» в номинации «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» Захаров Роман Алексеевич;− электрогазосварщик ООО «Строитель-С», победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Газосварщик» - Каршов Александр Николаевич;− уборщик территории ООО «Благоустройство» , победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Дворник» - Круглова Татьяна Викторовна;− оператор котельной цеха котельных Владимирских тепловых сетей филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс», победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Оператор котельной» - Ратникова Юлия Васильевна;− наладчик станков и манипуляторов с программным управлением Владимирского производственного объединения «Точмаш», призёру V Отраслевого чемпионата профмастерства Госкорпорации «Росатом» в номинации «Токарные работы на станках с ЧПУ» - Сухов Евгений Юрьевич;− слесарь механосборочных работ Муромского завода радиоизмерительных приборов, победитель смотра-конкурса профмастерства в сфере разработки и производства радиолокационной техники в номинации «Лучший слесарь механосборочных работ» - Увакин Роман Александрович.Отметим, что звание «Мастер Земли Владимирской» учреждено в 2004 году.