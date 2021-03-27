В этом году мемориальный комплекс собрал жителей со всего региона.

Мероприятие в честь 52-й годовщины со дня гибели первого космонавта и его летного наставника ежегодно проводится в деревне Новосёлово. В этом году мемориальный комплекс собрал жителей со всего региона. Приехала из Смоленской области и племянница космонавта Тамара Филатова. Она не пропустила ни одного памятного митинга."Вечная память, а мы будем трудиться", - заявил руководитель владимирской общественной организации ветеранов космодрома «Байконур» Михаил Яшуков. Общественники издают книги, проводят образовательные уроки и выступления для детей, что играет важную роль в сохранении исторической памяти.Напомним, Юрий Гагарин и Владимир Серегин погибли 27 марта 1968 года в Киржачском районе Владимирской области, совершая учебный полет. На этом месте в 1975 году открыли мемориал, а в сентябре 2016-го было принято решение о его масштабной реконструкции. Теперь в мемориальном комплексе построены входная группа, трибуна для торжественных мероприятий, постамент для истребителя МиГ-29, также 20 гранитных стел, посвященных первым советским космонавтам. Сам истребитель находится рядом с комплексом, но ещё не установлен.