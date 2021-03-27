Российский посол в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко заявил о возвращении 60% территории страны под контроль правительства.

Российский посол в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко заявил о возвращении 60% территории страны под контроль правительства.Заявление посла опубликовано журналистами 26 марта. По словам Титоренко, более 60% территории страны находится под контролем правительства. Однако Владимир Титоренко добавил, что этого недостаточно, поэтому необходимо продолжить борьбу с боевиками, чтобы положить конец группировке СРС.«Сегодня мы можем сказать, что при всем успехе FACA при поддержке наших инструкторов и руандийских вооруженных сил мы уже восстановили государственный контроль над более чем 60% территории», – передает слова Титоренко издание .Ситуация в ЦАР обострилась на фоне президентских выборов в декабре 2020 года, когда к ним не допустили экс-президента Франсуа Бозизе. Он объединил группировки в «Коалицию патриотов за перемены» (СРС) и совершил попытку силового захвата власти.Однако правительственная армия FACA дала отпор боевикам. Этого удалось достичь во многом благодаря работе российских инструкторов, которых некоторые СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». За несколько лет они превратили FACA в боеспособную единицу, которая успешно проводит в стране контртеррористическую операцию.