Во 2-м Саратовском проезде был обнаружен автомобиль марки «Мерседес», в котором на заднем сиденье находилось тело 49-летнего мужчины...

26 марта в 02.50 в дежурную часть ОМВД России по району Текстильщики г. Москвы поступило сообщение о том, что на асфальте в районе д.7 в 1-м Гайвороновском проезде обнаружены следы крови.В рамках проверки информации сотрудниками уголовного розыска во 2-м Саратовском проезде был обнаружен автомобиль марки «Мерседес», в котором на заднем сиденье находилось тело 49-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан мужчина 2002 года рождения, подозреваемый в совершении указанного особо тяжкого преступления.В настоящее время он доставлен в территориальный отдел полиции и будет передан в следственные органы для принятия процессуального решения.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве