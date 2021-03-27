Почётные звания присвоили специалистам региона по итогам прошлого года

По представлению областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, отмечая вклад ряда жителей региона в развитие экономики нашей области, Губернатор Владимир Сипягин подписал распоряжение о присвоении звания «Мастер Земли Владимирской» по итогам 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.Почётного звания удостоились:− Быков Владимир Владимирович − лесовод Андреевского филиала ГАУ ВО «Владимирский лесхоз» (Судогодский район), победитель областного конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший работник на лесохозяйственных работах»;− Гиацинтова Наталья Витальевна − завотделением Владимирского комплексного центра социального обслуживания населения, победитель Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» в номинации «Лучший специалист по социальной работе организации социального обслуживания»;− Глазков Павел Анатольевич − слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования ООО «Трубочист» (Камешковский район), победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Электросварщик»;− Голубев Андрей Александрович − участковый лесничий – государственный лесной инспектор ГКУ ВО «Юрьев-Польское лесничество», победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Лучший государственный лесной инспектор»;− Груздев Евгений Михайлович − электросварщик ручной сварки ООО «Новый мир плюс» (г. Владимир), победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Сварщик»;− Егоров Александр Владимирович − токарь-расточник Муромского завода радиоизмерительных приборов, победитель смотра-конкурса профмастерства в области разработки и производства радиолокационной техники в номинации «Лучший токарь-расточник»;− Заматевский Владислав Александрович − мастеру обособленного подразделения Район электрических сетей г.Гороховец ООО «ЭнергоАктив», победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Электромонтёр»;− Захаров Роман Алексеевич − наладчик станков и манипуляторов с программным управлением Владимирского производственного объединения «Точмаш», призёр V Отраслевого чемпионата профмастерства Госкорпорации «Росатом» по методике WorldSkils – «AtomSkils-2020» в номинации «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»;− Каршов Александр Николаевич − электрогазосварщик ООО «Строитель-С» (Селивановский район), победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Газосварщик»;− Круглова Татьяна Викторовна − уборщик территории ООО «Благоустройство» (Селивановский район), победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Дворник»;− Ратникова Юлия Васильевна − оператор котельной цеха котельных Владимирских тепловых сетей филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс», победитель областного конкурса профмастерства в номинации «Оператор котельной»;− Сухов Евгений Юрьевич − наладчик станков и манипуляторов с программным управлением Владимирского производственного объединения «Точмаш», призёру V Отраслевого чемпионата профмастерства Госкорпорации «Росатом» по методике WorldSkils – «AtomSkils-2020» в номинации «Токарные работы на станках с ЧПУ»;− Увакин Роман Александрович − слесарь механосборочных работ Муромского завода радиоизмерительных приборов, победитель смотра-конкурса профмастерства в области разработки и производства радиолокационной техники в номинации «Лучший слесарь механосборочных работ».Отметим, что звание «Мастер Земли Владимирской» учреждено в 2004 году в целях повышения профессионального мастерства и престижа высококвалифицированного труда работников массовых профессий, пропаганды достижений и передового опыта лучших работников различных сфер экономики.