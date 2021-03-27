Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что располагает информацией о том, что вооруженные ислы Украины пополняют людской ресурс и ресурс бронетанковой техники. Он не исключил, что Незалежная может начать боевые действия в ДНР и ЛНР.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что располагает информацией о том, что вооруженные ислы Украины пополняют людской ресурс и ресурс бронетанковой техники. Он не исключил, что Незалежная может начать боевые действия в ДНР и ЛНР.В парламенте отметили, что в случае такого развития событий в ДНР и ЛНР отправятся российскиедобровольцы. Юрий Швыткин добавил, что в большинстве своем там проживает русскоговорящее население, и наша страна, возможно, пойдет на оказание помощи.Эксперт напомнил, что Украина полностью не выполняет Минскиесоглашения о прекращении огня. Действия Незалежной могут означать, что весной или летом этого года, вероятно, начнутся боевые действия.Россия в свою очередь делает все, чтобы недопустить развязывания войны в Донбассе и снизить напряженность на своейгранице. Власти прилагают усилия через свои дипломатические каналы.Напомним, ранее глава Союзадобровольцев Донбасса и первый премьер-министр ДНР Александр Бородай рассказал, что организация готовится к обострению военного конфликта на Юго-Востоке Украины. Он выразил уверенность в том, что в этой ситуации ДНР помогут российские добровольцы.Как писали "Дни.ру", остается нерешенным уже порядка восьми лет. Киевские власти проводят военную операцию против Донецкой и Луганской народной республик, объявивших о своей независимости после государственного переворота на Украине в начале 2014 года.