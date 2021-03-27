Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка 1-го пострадавшего.

Сегодня утром в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП по адресу Вязниковский район, ФАД М-7 289 км. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. В результате ДТП произошло столкновение 2-х транспортных средств. Пострадали 2 человека. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка 1-го пострадавшего. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 12 человек, 4 ед. тех., в том числе от МЧС 4 человека, 1 ед. техники.Фото: Пресс-служба МЧС по Владимирской области