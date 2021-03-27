Документы соответствия были оформлены 4 марта, а срок годности истёк тремя днями ранее.

В Юрьев-Польском сертифицировали 1248 килограммов просроченных тушек цыплят-бройлеров. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.Документы соответствия были оформлены 4 марта, а срок годности истёк тремя днями ранее.Продукцию отправили на соседнюю площадку мясокомбината, где просроченный сертификат погасили. Затем были оформлены новые сопроводительные документы на «набор для супа из цыплёнка-бройлера».Руководству предприятия направлено предупреждение о блокировке в базе ФГИС «Меркурий». Просрочку - утилизируют. На мясокомбинат возбудят дело об административном правонарушении.