Теперь 1 апреля владимирцы сыграют с клубом «Тверь».

Владимирское «Торпедо» сыграло последнюю товарищескую игру в рамках подготовки к весенне-летней части Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ (группа 2).На Малой спортивной арене стадиона соперником подопечных Дмитрия Владимировича Вязьмикина стала «Волна» (Ковернино). Как пишут на сатйе ФК «Торпедо», В прекрасную солнечную погоду футболистам было одно удовольствие играть на отличном искусственном покрытии. Чёрно-белые очень грамотно действовали при обороне своих владений и почти безупречно использовали моменты в штрафной площади гостей.До перерыва мячи в ворота «Волны» отправили Илья Жаров и Никита Андреев. По ходу второй сорокапятиминутки Дмитрий Калабухов довёл счёт до крупного. И только под занавес противостояния Артур Ковалик отметился голом. Теперь 1 апреля владимирцы сыграют с клубом «Тверь». Матч также пройдет во Владимире на малой спортивной арене. Начало игры - в 18.00.Фото: группа Вконтакте «Торпедо-Владимир»