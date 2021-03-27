Теперь 1 апреля владимирцы сыграют с клубом «Тверь».
Владимирское «Торпедо» сыграло последнюю товарищескую игру в рамках подготовки к весенне-летней части Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ (группа 2).
На Малой спортивной арене стадиона соперником подопечных Дмитрия Владимировича Вязьмикина стала «Волна» (Ковернино). Как пишут на сатйе ФК «Торпедо», В прекрасную солнечную погоду футболистам было одно удовольствие играть на отличном искусственном покрытии. Чёрно-белые очень грамотно действовали при обороне своих владений и почти безупречно использовали моменты в штрафной площади гостей.
До перерыва мячи в ворота «Волны» отправили Илья Жаров и Никита Андреев. По ходу второй сорокапятиминутки Дмитрий Калабухов довёл счёт до крупного. И только под занавес противостояния Артур Ковалик отметился голом. Теперь 1 апреля владимирцы сыграют с клубом «Тверь». Матч также пройдет во Владимире на малой спортивной арене. Начало игры - в 18.00.
Фото: группа Вконтакте «Торпедо-Владимир»