27 марта - праздник сакуры. В Японии он вообще общегосударственный.

27 марта - праздник сакуры. В Японии он вообще общегосударственный. К сожалению, японскую сакуру встретить в наших прохладных краях практически невозможно. Нет ее даже в Патриаршем саду. Но 20 лет назад владимирцы все же смогли ею любоваться.Весна - особое время года. А сакура - шедевр ее творчества и передать красками ее пенно-пышный розовый цвет - нереально, - говорит художник Владимир Иванов. Цветы дикой вишни так напоминают быстротечные счастье и молодость, что нужно торопиться радоваться каждой минуте.Владимир Иванов, художник, фотограф: “Цветущие сады очень сложно нарисовать, чтобы передать ощущение цвета - мало кому удается, а сакура вообще имеет такой уникальный цвет, который .к нему можно только приблизиться, а уж попасть в точности нереально”.Японская гостья 20 лет назад была украшением сада семьи Ивановых. Мама Владимира - долгие годы работала главным инженером “Зеленстроя”, организации, которая отвечала за посадки зеленых насаждений в областном центре. А затем в Гражданпроекте. Трудами Валентины Николаевны были заложены в 1957 году парк 850-летия Владимира, Добросельский, множество скверов и клумб, включая улицы Луначарского, Горького и проспект Строителей. Она одна из первых разрабатывала проект возрождения парка в усадьбе Храповицкого в Муромцеве. Владимир хранит эти уникальные страницы. В те годы и на собственном участке Ивановых во 2- ом городском саду, что в районе Верхнего Сельца у аэродрома, тоже было множество редких растений. Неожиданно для всех там не только прижилась, но и цвела красавица - сакура.Владимир Иванов, художник, фотограф: “Как раз часть домика виднеется, домик-шалаш, здесь солнце садится и сакура в тени. И она таким огнем полыхала”.Как это было сохранилось не только на фото и пейзажах художника, но и в архивных материалах ГТРК “Владимир”. В конце 90-х журналист областного владимирского телевидения Светлана Говердовская посвятила сакуре и Валентине Ивановой целую серию репортажей и программу “На губернаторском балконе”.Валентина Иванова: “После распределения в 57-ом году в июле приехала во Владимир. Он такой был провинциальный.. И куры по центру гуляли..и поросята выбегали на центральную улицу”.Провинциальный Владимир сначала напугал, а потом поразил своей загадочной красотой, своими морскими по масштабам разливами на Клязьме. Начинающий ландшафный архитектор останется в городе навсегда, мечтая превратить его в цветущий сад.Елена Майорова, старший педагог допобразования "Патриарший сад": “Были поливы регулярные, опрыскивания, столько любви вкладывалось, и она ко всему трепетно относилась , и вот когда началась, что вот в перестроечными времена обрезка лип, она очень переживала и говорила: “Мальчишки, но что же вы делаете, давайте я покажу как надо”. Не так жёстко”.Любоваться сакурой Ивановых будут приезжать и журналисты. Благодаря сохранившемуся архиву, можем и мы ощутить это время начала двухтысячных.Валентина Иванова (съемка 2000 г.): “Это так красиво, просто неописуемо. Японцы, у них обычай такой - надо посмотреть, прикоснуться, обняться с сакурой. Понежничать, тогда счастье западет в твою душу”.Владимир Иванов (съемка 2000 г.): “Кисти даже брать не хватает духа, чтобы такую красоту, пробовал писать, но хочется создать лучше и лучше”.Работая у мольберта сегодня, Владимир всегда поглядывает в окно. Там до сих пор растут ивы, посаженные его мамой. А вот сакуры больше нет. Кто-то поджог дачный домик Ивановых в двухтысячных. Его отстроили, он стал даже лучше, а вот японская красавица погибла… Валентина Николаевна болезненно переживала эту потерю, и даже сникла после нее, как будто вместе с сакурой ушла ее молодость, а вместе с ней и целая эпоха. Сегодня Владимир очень хочет исполнить мечту своей мамы: ей так хотелось посадить сакуру на Князь- Владимирском кладбище у захоронений японских солдат.Татьяна Воронцова, Андрей Синягин“Вести-Владимир”