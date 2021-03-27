5 лет на страже закона и безопасности граждан.
5 лет на страже закона и безопасности граждан.
Во Владимире прошло торжественное мероприятие, посвященное юбилею войск нацгвардии России.
В фойе Дома культуры и молодежи была организована выставка современных образцов вооружения и экипировки спецподразделений, их можно было примерить и сфотографироваться на память. После посещения экспозиции "Открытая Росгвардия" сотрудники силовых ведомств и других правоохранительных органов приняли участие в юбилейном концерте
Наталия Новгородцева, помощник начальника Управления по взаимодействию со СМИ Управления Росгвардии по Владимирской области
- Сегодня у нас торжественная часть это награждение сотрудников и военнослужащих, наиболее отличившихся, вручение очередных званий и концерт это самодеятельность коллективов Владимирской области и гости с Москвы.