Личность устанавливается.

Во Владимире при пожаре в хозяйственной постройке погиб мужчина. Происшествие случилось утром на улице Михайловской. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. По прибытии к месту пожара наблюдалось открытое горение хозяйственной постройки.- Пожарные не дали огню распространиться на соседние здания, и ликвидировали пожар на площади 12 кв. м.,- рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Личность устанавливается. К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники, 9 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: Пресс-служба МЧС по Владимирской области