На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД.

В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП по адресу: г. Владимир, ул. Мира, д. 15. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. В результате ДТП произошло столкновение 2-х легковых а/м. Пострадал один человек. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 12 человек, 3 ед. тех., в том числе от МЧС 4 человека, 1 ед. техники.Фото: Пресс-служба МЧС по Владимирской области