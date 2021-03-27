Его личность сейчас устанавливается.

Во Владимире на пожаре в сарае погиб неизвестный мужчина.Ночью 27 марта в 04:11 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. Во Владимире на улице Михайловской возле дома №2 горела хозяйственная постройка.Пожарные не дали пламени распространиться на соседние здания, и потушили огонь на площади 12 квадратных метров.Как уточнили в пресс-службе МЧС, на пепелище был обнаружен погибший мужчина. Его личность устанавливается.К ликвидации происшествия привлекалось 3 единицы техники и 9 человек личного состава.