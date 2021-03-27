В совершении преступления подозревается экс-директор ГБУ ВО «Облстройзаказчик» Татьяна Потапова.

Во Владимире возбуждено уголовное дело в отношении экс-директора ГБУ ВО «Облстройзаказчик» Татьяны Потаповой по статье «Растрата в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Владимирской области.По версии следствия, с октября по декабрь 2020 года подозреваемая в нарушение установленного порядка заключила со знакомым бизнесменом договоры на проведение кадастровых работ при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов на территории Владимирской области.«Цена некоторых заключённых договоров оказалась завышена в более чем шесть раз. При фактической стоимости около 22 тысяч рублей, стоимость заключенных договоров составляла от 130 до 170 тысяч рублей. Сумма ущерба оценивается в более 1,3 млн рублей», - уточнили в СУСКе.Свою вину подозреваемая не признаёт.В отношении коммерсанта также возбуждено уголовное о пособничестве в растрате. Оба фигуранта задержаны. Решается вопрос об их аресте.