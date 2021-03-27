Владимир, Вязниковский, Ковровский, а также Судогодский районы победили в региональных конкурсах в сфере туризма.
Владимир, Вязниковский, Ковровский, а также Судогодский районы победили в региональных конкурсах в сфере туризма. Все они получат по 200 тысяч рублей на создание экологических веломаршрутов, зелёных стоянок и арт-пространств.
Так, проектом, который представил Судогодский район предусмотрена зеленая стоянка на реке Судогда. Планируется, что туристические группы, численностью до 30 человек, смогут останавливаться на ней на пару дней.
Владимир получит средства на создание арт-пространства «Мастерская сказок».
В Вязниковском районе спланируют экологический веломаршрут «Озера Синеборья».
В Ковровском - поставят музейную музыкально-анимационную программу.