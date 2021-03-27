Владимир, Вязниковский, Ковровский, а также Судогодский районы победили в региональных конкурсах в сфере туризма.

Владимир, Вязниковский, Ковровский, а также Судогодский районы победили в региональных конкурсах в сфере туризма. Все они получат по 200 тысяч рублей на создание экологических веломаршрутов, зелёных стоянок и арт-пространств.Так, проектом, который представил Судогодский район предусмотрена зеленая стоянка на реке Судогда. Планируется, что туристические группы, численностью до 30 человек, смогут останавливаться на ней на пару дней.Владимир получит средства на создание арт-пространства «Мастерская сказок».В Вязниковском районе спланируют экологический веломаршрут «Озера Синеборья».В Ковровском - поставят музейную музыкально-анимационную программу.