В знак неравнодушия к планете организатор акции – Всемирный фонд дикой природы призывает выключить свет на один час. Стартует акция “Час Земли” 27 марта в 20:30. Сегодня «Час Земли» −

В знак неравнодушия к планете организатор акции – Всемирный фонд дикой природы призывает выключить свет на один час. Стартует акция “Час Земли” 27 марта в 20:30. Сегодня «Час Земли» − это самая массовая экологическая акция на планете. В ней участвуют 180 стран и тысячи городов. Россия присоединилась к акции в 2009 году и ежегодно во многих городах