В 2020 году жители Владимирской области совершили 388 млн безналичных платежей.

В 2020 году жители Владимирской области совершили 388 млн безналичных платежей, что на 32% больше, чем в 2019. Об этом сообщили во владимирском отделении Банка России.Интересно, что средняя сумма покупок уменьшилась и составила 644 рубля. При этом наличными стали пользоваться реже на 16,5%.На 36,5% выросло количество денежных переводов между банковскими картами. Напомним, что без комиссии можно переводить до 100 тысяч рублей в месяц.