На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 марта лабораторно подтверждено 70 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 марта 2021 года лабораторно подтверждено 70 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (20 сл. в г. Владимире, 7 сл. в Гусь-Хрустальном, 6 сл. в Ковровском, 6 сл. в Александровском, 5 сл. в Муромском, 5 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Суздальском, 4 сл. в Киржачском, 3 сл. в Петушинском, 2 сл. в Селивановском, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Камешковском, 1 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Юрьев-Польском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 29 711 случаев заболевания (6782 сл. в г. Владимире, 3676 сл. в Гусь-Хрустальном, 3304 сл. о. Муром, 2119 сл. в Ковровском, 1839 сл. в Александровском, 1714 сл. в Петушинском, 1304 сл. в Юрьев-Польском, 1215 сл. в Вязниковском, 1243 сл. в Кольчугинском, 1096 сл. в Суздальском, 695 сл. в Гороховецком, 963 сл. в Собинском, 815 сл. в Меленковском, 819 сл. в Киржачском, 663 сл. в Камешковском, 644 сл. в Селивановском, 449 сл. в Судогодском, 371 сл. в г. Радужном) .Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.