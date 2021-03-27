Поздравления сегодня прозвучат в адрес всех служителей Мельпомены, торжества пройдут и для сотрудников владимирской драмы.

И начнем с прекрасного праздника. 60 лет назад 27 марта был учрежден Всемирный день театра. Поздравления сегодня прозвучат в адрес всех служителей Мельпомены, торжества пройдут и для сотрудников владимирской драмы. Театр, несмотря на все сложности, продолжает жить, творить и радовать зрителя.Времена бывают разными. Полными побед, иногда непростых испытаний. Но именно искусство наполняет смыслом. Помогает выстоять. В международный день театра владимирскую драму поздравляют друзья. В том числе из-за рубежа. Эта видеооткрытка из Германии- от драматурга, театроведа, критика Нины Мазур.Нина Мазур , театровед, критик, драматург, член жюри всероссийского театрального форума "У Золотых ворот":- Ваш театр объединил интеллигентных, талантливых, думающих людей. Наверное, именно поэтому в нём присутствует особая атмосфера, которую чувствуют и зрители, и театральные профессионалы. Команда вашей бригантины- состоит из яростных, и поэтому все бури превращаются в попутные ветра.Кавер на песню ДДТ. Клип группа "Zero People" снимала без декораций. Площадкой стал владимирский театр драмы. Его большая сцена и зрительный зал. А участниками съёмок стали владимирские актёры. Их лица красноречивее любых слов. Пожар, который произошёл 29 июня прошлого года, нарушил все планы. И многое после испытания огнём, а затем и пандемией было вопреки. К катастрофическим последствиям привело короткое замыкание во время электротехнических работ. Директор Департамента культуры Алиса Бирюкова подчёркивает: нарушений противопожарного режима в театре не было. Это доказали многочисленные проверки. А владимирская драма признана потерпевшей стороной. Главное сегодня- возродить из пепла. Проектно-сметная документация должна быть готова к концу года. Но подрядчик идёт "с опережением сроков".Алиса Бирюкова, директор Департамента культуры Владимирской области:- Наличие этой проектно-сметной документации и успешное прохождение экспертизы даст нам возможность включаться в те федеральыне программы, в которые нам предложит включиться Министерство культуры, потому что они не оставляют вниманием владимирский театр драмы, мы регулярно на связи. Спасибо Ольге Борисовне Любимовой и всем нашим коллегам из Министерства культуры.Мария Платанюк, специальный корреспондент:- Стекло, бетон, белый камень. Знаменитое здание владимирского академического театра драмы было торжественно открыто в ноябре 1971-ого года. И в нём труппа начала свой 124-ый сезон. Вот уже почти полвека- это архитектурная, а главное- культурная доминанта Владимира.В конце 72-ого года группа инженеров-проектировщиков из Москвы, а также 2 строителя из Владимира- инженер Морозов и техник Курцев- были удостоены Государственной премии РСФСР. Проект и стройка стали знаковыми. В какую сумму может обойтись проект? Если только заявленный ущерб- 350 миллионов? Впереди-масштабные работы по восстановлению главной сцены, зала, верхнего фойе. Предстоит заменить уникальные стеклянные фасады. Сейчас артисты продолжают играть на дружественных площадках. Но признаются, скучают по родному дому. Пока задействован только Малый зал. День театра- это повод признаться ему в любви.Александр Аладышев, актёр владимирского академического театра драмы:- Конечно, эта профессия больше, чем работа. Но мне кажется, очень важно любить жизнь. Своих близких. Знать, где профессия, где жизнь. Чтобы в профессии быть полностью. Чтобы не врать на сцене. И не врать самому себе.Репетиции, премьеры. И, конечно, новые форумы. Уже 9 апреля в онлайн-формате владимирская драма открывает Международный театральный фестиваль "Театр. Территория единения". Испания, Молдавия, Сербия, Эстония, США, Израиль, и ведущие театры нашей страны. Искусство вне границ. Искусство как служение. И возможность сказать главное.Мария Платанюк, Семён Карпов "Вести-Владимир".