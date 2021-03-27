Туристы будут сочетать физическую активность с изучением историко-краеведческого и природного материала.

Проект администрации Судогодского района по организации зелёной стоянки на реке Судогда направлен на увеличение количества обслуживаемых туристов и объёма туристских услуг. Он предусматривает проведение двухдневных туристических сплавов на байдарках с организацией стоянок.Целевая аудитория проекта – школьники и отдыхающие семьи, группы до 30 человек, включая сопровождающих. Туристы будут сочетать физическую активность с изучением историко-краеведческого и природного материала.Проект стал победителем областного конкурса в сфере туризма между муниципальными образованиями на организацию зелёных стоянок на экологических маршрутах и получил поддержку из областного бюджета в размере 200 тыс. рублей. Средства направляются на реализацию перспективной задумки.Такие же суммы получили ещё три муниципальных образования Владимирской области: администрация города Владимира, признанная победителем в конкурсе на создание театрализованной анимационной программы для туристов с проектом арт-пространства «Мастерская сказок»; администрация Вязниковского района, победившая в конкурсе на организацию экологического веломаршрута с туристским проектом «Озёра Синеборья»; администрация Ковровского района, представившая самый интересный проект на конкурс на создание музейной музыкально-анимационной программы – «Люблю наивно с музыкой шкатулки… Музыкальные кунсты в дворянской усадьбе».«Основные задачи конкурсов – содействие развитию туризма в муниципалитетах, вовлечение органов местного самоуправления в формирование новых туристических продуктов, расширение ассортимента и объёма туристических услуг, а также создание во Владимирской области новых точек притяжения для туристов», – отметил председатель комитета по туризму областной администрации Сергей Огудин.Фото: Пресс-служба администрации Владимирской области