Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 70 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 29 711 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (20 новых

Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 70 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 29 711 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (20 новых пациентов за сутки). На втором месте Гусь – Хрустальный (7 новых КОВИД-носителей). На третьем месте Ковров и Александров (6 новых КОВИД-носителей) Общая статистика по области выглядит