Основанием для проведения проверочных мероприятий стали заявления представителей правообладателей.

В результате таможенного осмотра помещений и территорий одного из магазинов города Владимира обнаружены товары с признаками контрафактных в количестве 62 единиц. Это спортивные костюмы, трикотажные кофты, толстовки, чулочно-носочные изделия и сумки с нанесёнными товарными знаками Nike, Adidas, Louis Vuitton. Сообщает пресс-служба .Основанием для проведения проверочных мероприятий стали заявления представителей правообладателей известных торговых марок о защите прав интеллектуальной собственности.«Установлено, что в магазине реализовывалась иностранная продукция сомнительного качества. При этом товар маркирован обозначениями, сходными до степени смешения с известными брендами» — пояснил начальник отдела проверок после выпуска товаров и деятельности лиц №1 Владимирской таможни Олег Стельмашенко.Проверка проводилась совместно с УМВД России по г. Владимиру, товары изъяты.